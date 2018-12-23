"Ювентус" победил "Рому" в матче чемпионата Италии по футболу

23 декабря 2018 03:07 (UTC+04:00)

Туринский "Ювентус" со счетом 1:0 обыграл "Рому" в домашнем матче 17-го тура итальянского футбольного первенства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Единственный гол забил Марио Манджукич (35-я минута). Для Манджукича этот мяч стал восьмым в 14 матчах текущего чемпионата Италии.

"Ювентус" выиграл восьмой матч в чемпионате подряд и остается единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения в 17 матчах чемпионата. Команда занимает лидирующую строчку таблицы национального первенства, набрав 49 очков в 17 играх. "Рома" находится на 10-м месте, имея в своем активе 24 очка.

Следующий матч "Ювентус" проведет 26 декабря в Бергамо против "Аталанты", "Рома" в тот же день встретится дома с "Сассуоло".

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