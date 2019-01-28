"Ювентус" одержал волевую победу над "Лацио" в матче чемпионата Италии (ВИДЕО)

28 января 2019 03:41 (UTC+04:00)

Туринский "Ювентус" одержал победу над римским "Лацио" со счетом 2:1 в гостевом матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу, как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей забитыми мячами отметились Жоау Канселу (74-я минута) и Криштиану Роналду (88, с пенальти), также полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан отправил мяч в собственные ворота на 59-й минуте встречи. Роналду забил свой 15-й гол в нынешнем сезоне первенства Италии и делит второе место в списке бомбардиров с форвардом "Аталанты" Дуваном Сапатой. Больше всех голов забил 35-летний нападающий "Сампдории" Фабио Квальярелла - 16.

В турнирной таблице "Ювентус" продолжает лидировать, набрав 59 очков и не потерпев ни одного поражения в текущем сезоне серии A. От ближайшего преследователя, "Наполи", команду отделяют 11 очков. "Лацио" с 32 очками идет восьмым.

В следующем туре "Ювентус" 2 февраля примет "Парму", "Лацио" 4 февраля в гостях сыграет с "Фрозиноне".

Результаты других матчей игрового дня:

"Кьево" - "Фиорентина" - 3:4;
"Аталанта" - "Рома" - 3:3;
"Болонья" - "Фрозиноне" - 0:4;
"Парма" - СПАЛ - 2:3;
"Торино" - "Интер" - 1:0.

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