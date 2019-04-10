Азербайджанская чайная церемония на покер норвежца Карлсена (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Гейдара Алиева города Шамкир состоялось торжественное закрытие шестого супертурнира по шахматам Shamkir Chess, посвященное памяти известного гроссмейстера, чемпиона Европы Вугара Гашимова, сообщили Trend Life организаторы.

Выступившие вице-президент FIDE и Федерации шахмат Азербайджана (AŞF), глава оргкомитета Shamkir Chess 2019 Махир Мамедов, глава Исполнительной власти Алимпаша Мамедов, заместитель министра молодежи и спорта Исмаил Исмаилов, вице-президент AŞF Фаиг Гасанов, брат Вугара Гашимова Сархан рассказали, что в Азербайджане уделяется большое внимание развитию спорта, отметили высокий уровень проведения соревнования, который вызвал большой интерес зарубежных СМИ.

Мероприятие продолжилось азербайджанской чайной церемонией – выступлением танцевального коллектива "Çayçı". Состоялось выступление народного артиста Азербайджана Самира Джафарова.

Победителю Shamkir Chess 2019, лидеру мирового рейтинга, обладателю шахматной короны Магнусу Карлсену (Норвегия) в четвертый раз был вручен кубок. Ранее он становился победителем 2014, 2015 и 2018 годах. Еще два раза, в 2016 и 2017 годах, победу праздновал азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.

Приз от Академии Вугара Гашимова "За справедливую игру" также был вручен Магнусу Карлсену. "За вклад в проведение турнира" был удостоин вице-президент AŞF Фаиг Гасанов.

Напомним, что в Мемориале Вугара Гашимова (турнир XXII категории) приняли участие сильнейшие шахматисты мира. Итоговая турнирная таблица: Магнус Карлсен (Норвегия) – 7, Динг Лирен (Китай) и Сергей Карякин (Россия) – по 5, Александр Грищук (Россия), Вишвианатан Ананд (Индия), Теймур Раджабов (Азербайджан) – 4,5, Давид Навара (Чехия), Веселин Топалов (Болгария) - 4, Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) - 3,5, Аниш Гири (Нидерланды) – 3 очка.

Турнир организован при содействии Министерства молодежи и спорта Азербайджана, Федерации шахмат Азербайджана, SOCAR и Synergy Group.

(Автор: Вугар Иманов)

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