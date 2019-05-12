Джокович стал победителем теннисного турнира в Мадриде

12 мая 2019 22:47 (UTC+04:00)

Серб Новак Джокович одержал победу над греком Стефаносом Циципасом в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходил в Мадриде. Общий призовой фонд соревнований составляет €7 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 31-летнего серба, который является первой ракеткой мира. 20-летний Циципас (9-е место в рейтинге ATP) в полуфинале обыграл испанца Рафаэля Надаля (2).

Джокович завоевал свой 74-й титул ATP в карьере. Серб является 15-кратным победителем турниров серии Большого шлема. В составе сборной Сербии он стал обладателем Кубка Дэвиса (2010), также в его активе бронзовая медаль в одиночном разряде на Олимпиаде 2008 года в Пекине.

В прошлом году на турнире в Мадриде победил немец Александр Зверев. Надаль выигрывал турнир пять раз (больше всех). В 2004 году титул в Мадриде завоевал россиянин Марат Сафин.

"Мастерс" - третья по престижности серия в мужском теннисе после турниров Большого шлема и Итогового турнира ATP, она включает девять турниров.

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