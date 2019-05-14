УЕФА может отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках

14 мая 2019 01:55 (UTC+04:00)

Следственная палата независимого органа Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отстранить английский футбольный клуб "Манчестер Сити" от участия в еврокубках. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, "Манчестер Сити" может быть дисквалифицирован за нарушение правил финансового fair play, по которому ранее следственная палата независимого органа УЕФА по финансовому контролю начала расследование. Дело может быть передано в арбитражную палату на текущей неделе. В связи с этим глава следственной палаты Ив Летерм может потребовать отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках как минимум на год.

В воскресенье "Манчестер Сити" одержал победу над "Брайтоном" со счетом 4:1 в гостевом матче заключительного тура чемпионата Англии по футболу и в шестой раз стал победителем Английской премьер-лиги.

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