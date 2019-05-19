Стали известны цены на билеты на матчи чемпионата Европы - 2020

19 мая 2019 19:59 (UTC+04:00)

УЕФА на официальном сайте опубликовал цены на билеты на матчи финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, передает Trend со ссылкой на Чемпионат.com.

Самые дешёвые билеты на матчи групповой стадии турнира, а также на четвертьфинальные встречи чемпионата Европы, которые пройдут в Баку, Будапеште и Бухаресте, будут стоить € 30. Билеты на матчи группового этапа в Санкт-Петербурге обойдутся болельщикам в сумму от € 50 до € 185, а билеты на 1/4 финала турнира будут стоить от € 75 до € 225. Самый дорогой билет на финал чемпионата Европы - 2020, который пройдёт в Лондоне, будет стоить € 945.

Первый этап продаж пройдёт с 12 июня по 12 июля 2019 года. Широкой публике будут доступны 1,5 млн билетов.

Чемпионат Европы - 2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах по всей Европе: Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.

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