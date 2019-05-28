Стало известно время предматчевых пресс-конференций и открытых тренировок "Челси" и "Арсенала"

28 мая 2019 01:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стало известно время предматчевых пресс-конференций и открытых тренировок футбольных клубов "Челси" и "Арсенала", которые 29 мая встретятся в финале Лиги Европы УЕФА, сообщает Trend со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Предматчевая пресс-конференция "Арсенала" с участием главного тренера и двух игроков состоится в Бакинском Олимпийском стадионе в 17:45 по местному времени, а открытая тренировка в 18:30.

Предматчевая пресс-конференция "Челси" участием главного тренера и двух игроков состоится в тот же день в 20:15, а открытая тренировка в 21:00.

На мероприятиях смогут присутствовать аккредитованные в соответствующем порядке журналисты.

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