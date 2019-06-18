Чемпион мира 2006 года по футболу Неста стал главным тренером "Фрозиноне"

18 июня 2019 02:38 (UTC+04:00)

Победитель чемпионата мира 2006 года в составе сборной Италии Алессандро Неста назначен главным тренером футбольного клуба "Фрозиноне". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru".

Соглашение с 43-летним специалистом рассчитано на два года. Официальная презентация итальянца состоится в среду.

"Фрозиноне" стал третьим клубом в тренерской карьере Несты, ранее он возглавлял "Майами" (США) и "Перуджу" (Италия), которая в прошедшем сезоне заняла восьмое место во втором по силе дивизионе первенства страны. "Фрозиноне" же выступал в серии A и, заняв 19-е место, покинул высший дивизион чемпионата Италии.

В качестве футболиста Неста играл за итальянские "Лацио" и "Милан", канадский "Монреаль" и индийский "Ченнайин". Защитник является трехкратным чемпионом Италии, трехкратным обладателем Кубка и Суперкубка Италии, победителем Кубка кубков, двукратным победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а также обладателем трофея клубного чемпионата мира. В составе сборной Италии Неста выиграл золото мирового первенства 2006 года и серебро чемпионата Европы - 2000.

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