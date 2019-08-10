Рибери может стать игроком ПСВ

10 августа 2019 09:00 (UTC+04:00)

Бывший полузащитник немецкого футбольного клуба "Бавария" и сборной Франции Франк Рибери может стать игроком голландского ПСВ. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru".

По информации источника, на кандидатуре футболиста настаивает главный тренер ПСВ Марк ван Боммел. Голландец выступал вместе с Рибери в составе "Баварии" в период с 2007 по 2011 год. Ранее ван Боммел хотел видеть в команде другого партнера по немецкому клубу - полузащитника Арьена Роббена. Однако Роббен решил завершить карьеру.

Рибери выступал за "Баварию" с 2007 года. В составе клуба он стал обладателем 24 трофеев. Среди них девять побед в чемпионате Германии, шесть - в Кубке Германии, пять - в Суперкубке Германии, по одной - в Кубке немецкой лиги, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

За клуб из Мюнхена француз провел 425 матчей во всех турнирах. На его счету 124 гола и 182 результативные передачи.

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