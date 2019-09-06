СМИ: Месси имеет право разорвать контракт с "Барселоной" в конце любого сезона

6 сентября 2019 00:24 (UTC+04:00)

Аргентинский футболист испанской "Барселона" Лионель Месси по условиям контракта имеет право разорвать соглашение с клубом в любое летнее трансферное окно. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанскую газету El Pais, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, действующий контракт Месси с клубом рассчитан до лета 2021 года, однако аргентинцу была дана возможность самому принимать решение о своем будущем по окончании каждого сезона (до 30 июня) по достижению 32-летнего возраста. 32 года Месси исполнилось 24 июня. Ранее подобные контракты с "Барселоной" подписывали бывшие игроки команды Карлес Пуйоль, Хави и Андрес Иньеста.

В текущем сезоне Месси не сыграл ни одного матча за каталонский клуб из-за травмы. В турнирной таблице чемпионата Испании "Барселона" после трех туров занимает восьмое место, набрав четыре очка. Следующий матч клуб из Барселоны проведет дома против "Валенсии" 14 сентября.

Месси в составе "Барселоны" становился десятикратным чемпионом Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Аргентинец пять раз становился обладателем "Золотого мяча"

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