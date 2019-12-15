Нурмагомедов заявил, что не видит мотивирующих его соперников в UFC

15 декабря 2019 16:37 (UTC+04:00)

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов не видит в организации соперников, способных смотивировать его. Об этом спортсмен заявил на встрече с молодежью в Москве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ближайший бой россиянин проведет 18 апреля в Нью-Йорке против американца Тони Фергюсона.

"Ближайший бой - это большая мотивация для меня. Надо посмотреть, осталась ли еще мотивация в UFC, но вообще соперников осталось не так много", - сказал Нурмагомедов.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

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