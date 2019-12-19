Буффон повторил рекорд по числу матчей в чемпионате Италии

"Ювентус" в гостях обыграл "Сампдорию" со счетом 2:1 в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

У "Ювентуса" отличились Пауло Дибала (19-я минута) и Криштиану Роналду (45), у "Сампдории" мяч забил Джанлука Капрари (35). На второй компенсированной минуте Капрари получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Роналду забил в пятом матче подряд за "Ювентус".

41-летний голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон повторил рекорд защитника "Милана" и сборной Италии Паоло Мальдини по числу матчей, проведенных в чемпионате Италии. Оба игрока провели по 647 игр. Также Буффон побил клубный рекорд по числу матчей в чемпионате Италии, голкипер провел 479-ю встречу в футболке "Ювентуса", обогнав нападающего Алессандро Дель Пьеро (478).

Буффон дебютировал во взрослом футболе 19 ноября 1995 года, выйдя в матче чемпионата Италии в составе "Пармы", которая встречалась с "Миланом" (0:0). В 2001 году за €52 млн его приобрел "Ювентус", на тот момент это был самый дорогой трансфер вратаря в истории. Летом 2018 года Буффон перешел во французский ПСЖ, но спустя год вернулся в "Ювентус". Буффон является девятикратным чемпионом Италии, пятикратным обладателем Кубка Италии, также в его послужном списке есть победа в Кубке УЕФА и звание чемпиона Франции. За сборную Италии Буффон провел 176 матчей. В составе национальной команды он становился чемпионом мира (2006) и серебряным призером чемпионата Европы (2012).

"Ювентус" лидирует в чемпионате Италии, набрав 42 очка в 17 встречах. "Сампдория" занимает 17-е место, в активе клуба 15 очков в 17 матчах. В 18-м туре "Ювентус" примет "Кальяри" 6 января 2020 года, в тот же день "Сампдория" на выезде сыграет с "Миланом".

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