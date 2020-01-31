Кто объединил Льва Яшина и Бахрама Багирзаде? Кого почитали Елизавета II и Маргарет Тэтчер? (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На российских экранах с большим успехом идет фильм о легендарном вратаре сборной СССР и московского "Динамо" Льве Яшине "Вратарь моей мечты", снятый режиссером Василием Чигинским.

«Черный паук», «Черная пантера» и даже «Черный осьминог» - такими прозвищами был награжден Лев Яшин за гибкость, молниеносное перемещение и гениальное видение поля. Он, неизменно в черном свитере с буквой «Д», был полноправным хозяином в своей штрафной. После поражения на Чемпионате Мира в Чили ему придется уйти, чтобы позже с триумфом вернуться и снова стать лучшим не только в стране, но и во всем мире - единственным вратарём за всю историю футбола, получившим Золотой мяч. Лучшим, по мнению FIFA, вратарем ХХ века.

Интересно, что в фильме есть образы легендарных азербайджанских спортсменов. Это футболист Алекпер Мамедов, который в 1954-1959 годах играл за "Динамо", вместе с Яшиным становился четырехкратным чемпионом СССР. И арбитр Тофик Бахрамов, обладатель "Золотого свистка", который судил прощальный матч Льва Яшина.

Именно Тофику Бахрамову заслуженный артист Азербайджана, актер и писатель Бахрам Багирзаде посвятил свою очередную книгу для детей "Тофик Бахрамов", благодаря которой наши дети познакомятся с биографией легендарного арбитра.

"29 января 2020 года выдающемуся арбитру Тофику Бахрамову исполнилось бы 95 лет! Этот юбилей стал великолепным поводом рассказать о заслугах Тофика Бахрамова и испытать чувство невероятной гордости, что именно в Азербайджане установлен единственный в мире памятник футбольному судье! А всё началось в Англии, в 1966 году, когда Тофик Бахрамов вынес историческое решение на финальном матче чемпионата мира, где в эпической битве сошлись сборные Англии и ФРГ. Уже потом произошла знаменитая встреча Тофика Бахрамова с Королевой Великобритании Елизаветой I, которая в знак признательности преподнесла арбитру знаменитый "Золотой свисток"!

Но каким бы торжественным для нас не был этот юбилейный год, мне кажется, самым лучшим подарком для всех, кто любит футбол, всех, кто любит свою страну и хочет ею гордиться, всех, кто будет жить в Азербайджане весь XXI век, необходимо оставить яркое, талантливое визуальное свидетельство нашего уважения в этой уникальной личности. Я имею в виду хороший документальный фильм о жизни Тофика Бахрамова, начиная с его рождения в Карабахе… За содействием и поддержкой можно обратиться к Королевскому дому Великобритании, а также членам немецкой и английской сборных, которые принимали участие в том историческом матче.

А начальные кадры фильма, как мне представляется, можно было бы начать романтической историей, как в 1925 году в Азербайджане родился мальчик, а через год, только в Лондоне, родилась девочка… Ичери Шехер, в котором рос Тофик Бахрамов, и Королевский дворец в Лондоне, где проходило детство будущей королевы. Затем мальчик вырос и отправился на войну, с которой вернулся победителем, а в Лондоне молодая девушка переживала весь ужас немецких бомбардировок… И в 1966 году, ровно через 40 лет после их рождения, на одном поле сошлись их судьбы, и даже Германия присутствовала, правда, в качестве соперника на футбольном матче… Этот фильм станет настоящей информационной и творческой "бомбой", которая взорвет сознание зрительской аудитории и откроет миру ещё одну страницу уникальной истории Азербайджана!", - отметил Бахрам Багирзаде.

Из истории

Тофик Бахрамов (29 января 1925, Агдам - 26 марта 1993, Баку) футбольную карьеру начал в 1940 году, выступал за местный детский клуб "Спартак". Затем перешел в "Нефтяник". Выступал лишь на уровне первенства Азербайджанской ССР. Карьера игрока не сложилась: получил тяжелую травму ноги, перенес операцию. На судейскую работу перешел в 1951 году. Обслуживал матчи чемпионата СССР. На международной арене дебютировал в 1964 году. В 1966 году судил финальный матч чемпионата мира в Англии в качестве бокового арбитра и был удостоин "Золотого свистка". Он стал вторым советским судьёй, судившим на чемпионатах мира по футболу, после Николая Латышева. Тофик Бахрамов также судил и чемпионат мира 1970 года. Всего же в его активе два матча на чемпионатах мира (1966 и 1970) в роли главного судьи и шесть в роли бокового, в том числе и ещё один легендарный матч - полуфинал ЧМ-1970 Бразилия - Уругвай. Он был первым советским арбитром, судившим финалы еврокубков. В 1972 году обслуживал в рамках Межконтинентального кубка матч между аргентинским «Индепендьенте» и нидерландским «Аяксом». В том же году судил первый в истории финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА между английскими клубами «Тоттенхэм Хотспур» и «Вулверхэмптон Уондерерс». В последние годы жизни работал на должности генерального секретаря АФФА.

Высшим его достижением стал финальный матч на мировом чемпионате 1966 года между командами Англии и Германии. Он был линейным арбитром матча. Основное время закончились ничьей - 2:2. Этот финал стал самым интересным и драматичным за всю историю мундиалей. Девяноста минут для выяснения отношений не хватило, и два достойных соперника продолжили битву за Золотую богиню в добавленные полчаса. Шла 110-я минута игры, когда английский форвард Херст с разворота пальнул по германским воротам. Мяч попал в перекладину, от которой отскочил почти вертикально вниз, ударился о землю и был выбит немцами на угловой. Главный арбитр матча швейцарец Динст, явно не видевший траектории полета мяча, растерялся, но тут же нашел человека, на которого и возложил всю ответственность за судьбу матча. Динст кинулся к своему ассистенту на линии, показав, что последнее слово будет не за ним, а за его помощником - советским рефери Бахрамовым. Тот взмахом флажка показал на центр, вызвав восторг Англии и ярость Западной Германии. Его окружили немцы, протестуя против такого решения, но Бахрамов остался непреклонным. Игра продолжилась, и незадолго до свистка, сигнализировавшего истечение дополнительного времени, Херст забил свой третий за эту игру мяч. Матч завершился счетом 4:2 в пользу Англии.

Королева Великобритании Елизавета II после матча вручила Бахрамову "Золотой свисток" (приз, который доселе вручался только арбитрам в поле) и копию "Золотой богини". Сегодня отлитый в бронзе эпический азербайджанец навеки поселился в одной из музейных витрин нового стадиона "Уэмбли".

В 1992 году в ходе визита в Баку экс-премьер Великобритании Маргарет Тэтчер специально запросила встретиться с Тофиком Бахрамовым. По её словам, она и её соотечественники помнят мужественное и справедливое действие Бахрамова. Также Тэтчер сказала, что её визит не был бы полным без встречи с Бахрамовым.

А 6 июня 2011 года участники финала Джеффри Херст и Ханс Тильковски спустя 35 лет, вновь встретились теперь уже в Баку, прибыв для участия на торжествах по случаю 100-летия азербайджанского футбола. Они возложили цветы к памятнику Тофика Бахрамова - единственному в мире памятнику футбольному арбитру. Стадион, где расположен памятник, также носит имя легендарного арбитра.

Памятник был открыт 14 октября 2004 года в Баку в преддверии матча между сборными Азербайджана и Англии в рамках отборочного цикла чемпионата мира. Главным действующим лицом в торжественной церемонии открытия памятника был сэр Джефф Хёрст. Участие в церемонии приняли также президент ФИФА Йозеф Блаттер, член исполкома ФИФА Мишель Платини и другие.

(Автор: Вугар Иманов)

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