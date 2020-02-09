"Монако" в добавленное время вырвал победу в матче чемпионата Франции против "Амьена"

"Монако" со счетом 2:1 обыграл "Амьен" в гостевом матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голы забили Виссам Бен Йеддер (85-я минута) и Ислам Слимани (90+3). У хозяев отличился Серу Гирасси (9).

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин провел на поле весь матч и не сумел отметиться результативными действиями, получив желтую карточку на 70-й минуте.

"Амьен" не может одержать победу в чемпионате на протяжении 12 матчей подряд, в последний раз клуб побеждал 2 ноября 2019 года в домашнем матче против "Бреста" (1:0).

В турнирной таблице "Монако" идет на пятом месте, набрав 35 очков. "Амьен" занимает предпоследнее, 19-е место, имея в активе 20 очков. В следующем туре "Монако" примет "Монпелье" 14 февраля, "Амьен" днем позднее дома сыграет с ПСЖ.