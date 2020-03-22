Шведский форвард итальянского футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович может завершить карьеру по окончании сезона-2019/20, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

38-летний футболист подписал зимой с "Миланом" контракт, срок действия которого истекает 30 июня. Футболист провел за итальянский клуб 10 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.

До этого Ибрагимович играл за американский "Лос-Анджелес Гэлакси", контракт с которым истек в декабре. В составе "Милана" игрок выступал с лета 2010 года по лето 2012 года, в сезоне-2010/11 он играл за итальянскую команду на правах аренды, летом 2011 года "Милан" выкупил его за €24 млн (по данным Transfermarkt). До возвращения в "Милан" Ибрагимович провел 85 матчей за итальянскую команду во всех турнирах, забил 56 мячей и сделал 24 голевые передачи, вместе с "Миланом" игрок стал чемпионом Италии (2011) и обладателем Суперкубка Италии (2011).

На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Интер"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран. В Англии форвард выступал за "Манчестер Юнайтед" и стал победителем Лиги Европы. В составе сборной Швеции Ибрагимович провел 116 матчей, в которых отличился 62 раза, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Нападающий 11 раз признавался футболистом года в Швеции (2005, 2007-2016).

"Милан" располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 36 очков в 26 матчах. Розыгрыш турнира прерван из-за распространения коронавируса.