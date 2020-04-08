Президент «Тоттенхэма» отправит сотрудников клуба работать к себе домой

Президент лондонского «Тоттенхэма» Дэниэл Леви планирует использовать сотрудников домашнего стадиона команды для работы в собственном загородном доме. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Лента.ru", сообщает The Telegraph.

По информации источника, Леви собирается платить работникам из личных средств. При этом их зарплата в клубе останется на прежнем уровне. Чем конкретно будут заниматься сотрудники «шпор» — не уточняется.

Ранее «Тоттенхэм» объявил о вхождении в британскую государственную программу сохранения рабочих мест в условиях пандемии коронавируса. Она предполагает компенсацию 80 процентов зарплаты сотрудников клуба из государственного бюджета. Оставшиеся 20 процентов руководство лондонцев платить работникам не планирует.

Английская премьер-лига (АПЛ), как и многие другие европейские чемпионаты, приостановлена из-за распространения коронавирусной инфекции на неопределенный срок. После 29 туров «Тоттенхэм» находится на восьмом месте в турнирной таблице.