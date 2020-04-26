Карлсен потерпел первое поражение в матче на шахматном онлайн-супертурнире, уступив Гири

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен проиграл нидерландцу Анишу Гири в матче пятого тура супертурнира Magnus Carlsen Invitational. Турнир проходит в режиме онлайн на сайте Chess24,передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Матч по итогам четырех партий завершился со счетом 2,5:1,5 в пользу Гири, который одержал первую победу на турнире. В другом матче воскресенья первую победу на свой счет записал иранец Алиреза Фируджа, обыгравший со счетом 2,5:1,5 француза Максима Вашье-Лаграва.

Карлсен с 11 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу. Далее идет американец Хикару Накамура, в активе которого десять очков, у другого американца Фабиано Каруаны и китайца Дин Лижэня по восемь очков, у россиянина Яна Непомнящего и Вашье-Лаграва по пять очков, Гири набрал четыре очка, последним в таблице с тремя баллами идет Фируджа. Накамура, Каруана, Непомнящий и Дин Лижэнь имеют матч в запасе.

В понедельник в рамках пятого тура пройдут встречи Каруана - Накамура и Непомнящий - Дин Лижэнь.

Круговой турнир состоит из семи туров, восемь шахматистов сыграют друг с другом по одному матчу, который включает в себя четыре партии с режимом времени 15 минут + 10 секунд добавления за каждый ход. Победитель матча получает 3 очка, проигравший - 0, в случае ничьей 2:2 соперники играют "армагеддон" (шахматист, играющий белыми фигурами, получает пять минут на партию, а черными - четыре минуты, при этом белым обязательно нужно одержать победу), по итогам которого победитель получит 2 очка, проигравший - 1.

Призовой фонд турнира составляет $250 тыс., победитель получит $70 тыс. Турнир организован Карлсеном, компании которого принадлежит сайт Chess24.