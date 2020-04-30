НХЛ и профсоюз игроков не принимали решений относительно даты возобновления сезона

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и представители профсоюза игроков (NHLPA) не принимали никаких решений по вопросам сроков возобновления сезона. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба лиги.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. Позднее лига установила период самоизоляции до 30 апреля.

По итогам заседания совместного комитета НХЛ и NHLPA, на котором обсуждалось возобновление сезона, организации опубликовали заявление, касающееся текущего перерыва в турнире. Отмечается, что стороны действовали в соответствии с информацией, полученной от медиков, федеральных и местных властей.

"Несмотря на большое количество публикаций и слухов, появившихся в последнее время, НХЛ и NHLPA не принимали никаких решений и не устанавливали сроков относительно возможных сценариев продолжения сезона. Исходя из ситуации, складывающейся в некоторых городах, где расположены клубы НХЛ, мы готовимся приступить ко второй фазе переходного периода, которая начнется после действующей сейчас первой фазы с рекомендованным для всех игроков и сотрудников команд периодом самоизоляции. Точная дата нового этапа, во время которого хоккеистам разрешат заниматься в клубных тренировочных центрах небольшими группами, еще не определена. Однако при условии, что положение дел будет и дальше развиваться в благоприятном направлении, мы полагаем, что вторая фаза может начать действовать с середины мая или во второй половине месяца", - сказано в заявлении.