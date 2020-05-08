Фергюсон обвинил Нурмагомедова в трусости

Американский боец Тони Фергюсон обвинил в трусости чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, спортсмен заявил журналистам во время онлайн-конференции.

"Он не хотел драться и убежал. То же самое можно сказать о Коноре [Макгрегоре]. Мне говорили, что я буду следующим, но Конора и Хабиба нет. Они дома на карантине, а я здесь", - сказал Фергюсон.

Американец проведет бой с соотечественником Джастином Гейджи на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США) в ночь на 10 мая. Турнир пройдет без зрителей, а сама организация получила разрешения от властей штата и местной атлетической комиссии.

Изначально соперником Фергюсона должен был стать Нурмагомедов. Бой планировали провести 19 апреля. Однако Нурмагомедов не сумел вылететь из России из-за пандемии коронавируса и отказался от поединка. Позже турнир отменили.