Фергюсон был отправлен в больницу после поражения от Гейджи

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон, проигравший в поединке за временный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) соотечественнику Джастину Гейджи, отправлен после боя в больницу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В воскресенье Фергюсон проиграл Гейджи техническим нокаутом в пятом раунде, по ходу боя он получил травмы лица. После поединка Уайт сообщил, что Фергюсон, а также Нико Прайс, проигравший Висенте Луке, отправились в больницу, при этом отметив, что американец во время боя выглядел "не по себе и был медленным".

Гейджи должен провести поединок за титул в легком весе с действующим чемпионом россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Фергюсон провел 29 боев, в 25 из которых одержал победу, на его счету четыре поражения. Гейджи принял участие в 24 поединках, выиграл в 22 боях и дважды уступил.