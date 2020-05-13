Бюджет мадридского «Атлетико» в следующем году серьезно сократится

Бюджет ФК "Атлетико" в следующем году сократится на сумму от €100 млн до €200 млн., передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

По информации источника, если Диего Симеоне не удастся вывести свою команду в групповой этап Лиги чемпионов, то клуб недосчитается порядка €200 миллионов.

Если же «матрасники» займут одну из первых четырех строчек в турнирной таблице чемпионата Испании, дающих право на участие в главном клубном европейском турнире, то бюджет сократится на €100 миллионов.

Основной причиной для существенной экономии средств является пандемия коронавирусной инфекции, парализовавшая экономику футбольных клубов.

Ранее сообщалось, что Английская премьер-лига (АПЛ) провела беседы с капитанами и наставниками клубов с целью разъяснить некоторые моменты о возобновлении сезона.