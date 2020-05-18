Румменигге выразил уверенность в том, что Нойер продлит контракт с "Баварией"

Вратарь германского футбольного клуба "Бавария" Мануэль Нойер продлит соглашение с клубом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.

В воскресенье "Бавария" обыграла "Унион" со счетом 2:0 в гостевом матче 26-го тура чемпионата Германии, возобновившегося днем ранее после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Команда сохранила четырехочковый отрыв от дортмундской "Боруссии" в турнирной таблице, набрав в 26 матчах 58 очков.

"Уверен, Нойер останется в команде. Мы ценим его качества, а он ценит то, что мы можем ему дать. Думаю, он примет наше предложение в ближайшее время", - сказал Румменигге.

Действующее соглашение 34-летнего вратаря с "Баварией" рассчитано до лета 2021 года, он перешел в "Баварию" из "Шальке" в 2011 году. В составе мюнхенского клуба немец семь раз стал победителем чемпионата Германии, четыре раза - Кубка Германии (еще один раз - в составе "Шальке"), а также победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. За сборную Германии Нойер провел 92 матча, вместе с командой став чемпионом мира 2014 года.