Румменигге выразил уверенность в том, что Нойер продлит контракт с "Баварией"

Спорт 18 мая 2020 07:21 (UTC+04:00)
Румменигге выразил уверенность в том, что Нойер продлит контракт с "Баварией"

Вратарь германского футбольного клуба "Бавария" Мануэль Нойер продлит соглашение с клубом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.

В воскресенье "Бавария" обыграла "Унион" со счетом 2:0 в гостевом матче 26-го тура чемпионата Германии, возобновившегося днем ранее после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Команда сохранила четырехочковый отрыв от дортмундской "Боруссии" в турнирной таблице, набрав в 26 матчах 58 очков.

"Уверен, Нойер останется в команде. Мы ценим его качества, а он ценит то, что мы можем ему дать. Думаю, он примет наше предложение в ближайшее время", - сказал Румменигге.

Действующее соглашение 34-летнего вратаря с "Баварией" рассчитано до лета 2021 года, он перешел в "Баварию" из "Шальке" в 2011 году. В составе мюнхенского клуба немец семь раз стал победителем чемпионата Германии, четыре раза - Кубка Германии (еще один раз - в составе "Шальке"), а также победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. За сборную Германии Нойер провел 92 матча, вместе с командой став чемпионом мира 2014 года.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Глава ФРС США заявил, что ВВП страны во II квартале года может сократиться на 20-30%
Глава ФРС США заявил, что ВВП страны во II квартале года может сократиться на 20-30%
Службе гражданства и иммиграции США срочно нужно $1,2 млрд из-за спада доходов
Службе гражданства и иммиграции США срочно нужно $1,2 млрд из-за спада доходов
Поступления в госбюджет Азербайджана со всех направлений выросли
Поступления в госбюджет Азербайджана со всех направлений выросли
Loading Bars
Лента новостей
Румменигге выразил уверенность в том, что Нойер продлит контракт с "Баварией" Спорт 07:21
За сутки в материковом Китае выявлены семь новых активных случаев COVID-19 Другие страны 06:54
Уволенный генинспектор Госдепа США проверял, как Помпео обращался с подчиненными США 06:23
Глава ФРС США заявил, что ВВП страны во II квартале года может сократиться на 20-30% Финансы 05:56
ВОЗ сочла популярный метод борьбы с коронавирусом вредным и неэффективным В мире 05:38
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9 Россия 05:19
«Бавария» установила рекорд Бундеслиги Спорт 05:02
Трамп заявил о значительном снижении числа заражений коронавирусом в США США 04:44
Самолет канадских ВВС потерпел крушение, один человек погиб Другие страны 04:17
Американский гонщик Кевин Харвик выиграл первый этап NASCAR после возобновления серии Спорт 03:59
Ученые искусственно создали коронавирус В мире 03:44
Помпео рассказал о планах Трампа по Китаю после пандемии США 03:20
В Нью-Йорке пару кроссовок Майкла Джордана продали с аукциона за рекордные $560 тыс. США 03:01
Nissan возобновляет производство автомобилей на заводе в Петербурге Бизнес 02:44
Всемирная ассамблея здравоохранения обсудит борьбу с пандемией В мире 02:29
Цена нефти Brent поднялась выше $33 впервые с 13 апреля Энергетика 02:14
Службе гражданства и иммиграции США срочно нужно $1,2 млрд из-за спада доходов Финансы 01:57
В Испании продолжают ослаблять введенные из-за пандемии ограничения Европа 01:45
Письма благодарности Президенту: Мы считаем себя счастливыми гражданами, потому что у нас такой лидер, как Вы Политика 01:32
Правительство Словении смягчило ограничения для пересекающих границы республики Европа 01:11
Али Хаменеи: Войска США будут вынуждены покинуть Ирак и Сирию Политика 00:39
Ракета с секретным американским космопланом стартовала с мыса Канаверал США 00:22
Исполняется 28 лет со дня оккупации Арменией Лачинского района Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 00:01
Китай направит 18 мая в Израиль делегацию для изучения обстоятельств смерти посла Другие страны 17 мая 23:54
Высота волн на Каспии достигла 4,2 метра Общество 17 мая 23:37
Семеду перейдет из "Барселоны" в "Ювентус" в обмен на Де Шильо, Пьянича и €25 млн Спорт 17 мая 23:31
В Москве за сутки умерли еще 77 человек с коронавирусом Россия 17 мая 23:16
В Нигерии задержан самолет британской авиакомпании Flair Aviation Другие страны 17 мая 23:11
В Грузии контроль за температурой граждан в торговых центрах будет осуществлять система видеоскрининга Грузия 17 мая 22:55
Эстония запретила полеты в страны с высокой заболеваемостью коронавирусом Европа 17 мая 22:51
Источник вдохновения для известнейшего романа Агаты Кристи нашли в Норвегии Культура 17 мая 22:36
"Бавария" обыграла "Унион" и упрочила лидерство в чемпионате Германии по футболу Спорт 17 мая 22:19
Лидерские качества Президента Ильхама Алиева укрепили доверие к Азербайджану на международной арене Политика 17 мая 22:05
СМИ сообщили о причинах смерти посла Китая в Израиле Израиль 17 мая 22:03
НХЛ продвинулась в переговорах по завершению сезона в формате плей-офф из 24 команд Спорт 17 мая 21:48
Не менее 13 человек пострадали при стрельбе на поминальной службе в Луизиане США 17 мая 21:43
Шахин Исмаилов: Вклад Президента Ильхама Алиева в борьбу с COVID-19 на международном уровне свидетельствует о его безусловном лидерстве Политика 17 мая 21:39
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 17 мая 21:28
ВОЗ: За сутки число инфицированных коронавирусом в мире выросло более чем на 100 тыс. В мире 17 мая 20:51
В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 110 тысячам Турция 17 мая 20:43
УЕФА нацелился завершить европейский сезон в августе Спорт 17 мая 20:36
Помпео назвал Израиль сильным и опытным партнером США США 17 мая 20:28
Китай выступает против ограничений США на поставку компании Huawei компьютерных чипов В мире 17 мая 20:17
МИД Ирана предостерег США от преследования танкеров, идущих в Венесуэлу Политика 17 мая 19:52
В Бельгии число смертей от коронавируса превысило девять тысяч Европа 17 мая 19:42
Помпео отметил, что власти США рады оказать помощь России в борьбе с пандемией США 17 мая 19:31
Минздрав США не выявил всплеска COVID-19 в районах, где начали ослаблять ограничения США 17 мая 19:18
В Саудовской Аравии число случаев коронавируса приблизилось к 55 тысячам Арабские страны 17 мая 19:04
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 17.05.2020 Политика 17 мая 19:00
Тесты на коронавирус всех футболистов и персонала "Интера" дали отрицательный результат Спорт 17 мая 18:40
Парламент Израиля утвердил состав нового правительства Израиль 17 мая 18:26
В Азербайджане выявлен 136 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 71, скончались 3 человека – Оперативный штаб Политика 17 мая 18:06
Британские ученые выяснили, какие факторы влияют на риск заражения коронавирусом Европа 17 мая 18:00
Посол США предложил разместить в Польше ядерное оружие США 17 мая 17:43
SpaceX отложила запуск 60 спутников системы Starlink до 19 мая В мире 17 мая 17:26
Forbes: хакеры раскрыли часть предполагаемого компромата на Трампа США 17 мая 17:10
В ЮАР задумались о продаже алкоголя по алфавиту Другие страны 17 мая 17:03
62 страны поддержали идею Австралии о расследовании истоков пандемии COVID-19 Другие страны 17 мая 16:51
На бакинской даче произошла революция овощей и фруктов - специальный гость из США (ВИДЕО) Культура 17 мая 16:29
В США неизвестный устроил стрельбу в мотеле США 17 мая 16:18
Президент Афганистана и его главный оппонент подписали договор о сотрудничестве Другие страны 17 мая 16:09
Вугар Искандеров: Высокая оценка лидерских усилий Президента Ильхама Алиева создает чувство гордости у каждого азербайджанца Политика 17 мая 16:04
Британский премьер объявил о выделении $110 млн на создание центра по производству вакцин Европа 17 мая 16:01
В Азербайджане опубликовано завтрашнее расписание телеуроков по профобразованию Общество 17 мая 15:48
Баку в золотистой паутине времени – дворики, белые паруса, трамваи, троллейбусы… (ВИДЕО) Культура 17 мая 15:36
Обнародовано завтрашнее расписание школьных телеуроков в Азербайджане Общество 17 мая 15:21
Нетаньяху представил парламенту 35-е правительство Израиля и попросил утвердить его Израиль 17 мая 14:54
Завтра пойдет дождь, выпадет град - Предупреждение Общество 17 мая 14:53
Футболист "Сельты" Систо оштрафован на €60 тыс. за нарушение карантина Спорт 17 мая 14:38
В ВОЗ сочли, что защитные маски можно утилизировать с обычным мусором Россия 17 мая 14:13
Асли Казымова: Т.н."Национальный совет" подталкивает молодежь нарушать закон, чтобы получить гранты из-за рубежа Политика 17 мая 14:03
В Иране от коронавируса вылечились почти 95 тысяч человек Общество 17 мая 14:00
В Международный день музеев будет организован виртуальный тур в Девичью башню (ВИДЕО) Общество 17 мая 13:54
Китайский эксперт не исключил второй волны коронавируса в КНР Другие страны 17 мая 13:50
Фарид Шафиев: Глава правительства Армении целенаправленно исказил исторические факты Политика 17 мая 13:38
Президент Ильхам Алиев позвонил Касым-Жомарту Токаеву Политика 17 мая 13:25
В Испании впервые за два месяца из-за коронавируса за сутки умерли менее 100 человек Европа 17 мая 13:08
Увеличился экспорт через Базерганскую таможню Ирана Экономика 17 мая 12:49
Цены на иранские нефтепродукты выросли Экономика 17 мая 12:48
По каким правилам ведется контроль лифтов в Азербайджане? - говорит представитель МЧС Общество 17 мая 12:42
Завтра в Азербайджане до 28 градусов тепла Общество 17 мая 12:29
Число инфицированных коронавирусом в РФ превысило 280 тысяч Россия 17 мая 12:06
JPost: посол Китая в Израиле обнаружен мертвым в своей резиденции Израиль 17 мая 11:52
В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 262,6 тыс. человек Россия 17 мая 11:42
В Армении подтверждено 189 новых случаев коронавируса, еще пять человек скончались Армения 17 мая 11:20
В Дагестане от пневмонии и коронавируса умерли 686 человек Россия 17 мая 11:11
Китай за весну экспортировал медицинских товаров на 19 млрд долларов Другие страны 17 мая 10:56
В США количество жертв коронавируса превысило 90 тысяч США 17 мая 10:43
Данные сотрудников Европарламента утекли в сеть Европа 17 мая 10:24
Тренер "Баварии" считает, что команды находятся в равных условиях при игре без зрителей Спорт 17 мая 10:12
Умерла режиссер Линн Шелтон США 17 мая 10:04
Клопп заявил, что "Ливерпуль" будет в хорошей форме к возобновлению чемпионата Англии Спорт 17 мая 09:53
В Южной Корее зафиксировали 13 новых заражений коронавирусом Другие страны 17 мая 09:42
ВС Армении 22 раза нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 17 мая 09:32
Бахруз Гулиев: Президент Ильхам Алиев - лидер, поддерживающий технологии на глобальном уровне Политика 17 мая 09:29
В Кыргызстане выявлен еще 21 случай заболевания COVID-19 Кыргызстан 17 мая 09:18
В Германии за сутки коронавирусом заразились 583 человека Европа 17 мая 09:06
В Казахстане за сутки выявлено 307 заболевших коронавирусом Казахстан 17 мая 08:51
Алишер Усманов поднялся на седьмое место рейтинга самых богатых бизнесменов Великобритании В мире 17 мая 08:48
Большое Вам спасибо за то, что думаете о народе в нынешней тяжелой ситуации, оказываете поддержку каждому гражданину - письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 17 мая 08:41
Все новости