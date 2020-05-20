Тренер клуба АПЛ заразился коронавирусом

Тренер клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) Бернли Айан Воан заразился коронавирусом, передает сайт клуба, сообщает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru".

Отмечается, что болезнь протекает бессимптомно. Ближайшие семь дней наставник проведет на самоизоляции.

В текущем сезоне АПЛ Бернли занимает десятое место, набрав 39 очков.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 4,9 млн человек.