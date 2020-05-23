Правительство разрешило возобновить чемпионат Испании

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что правительство разрешило возобновить чемпионат страны по футболу с 8 июня, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

«Перед нами открываются новые горизонты. Настало время вернуться к многим повседневным делам. Среди них — национальные чемпионаты по футболу, которые вернутся уже 8 июня», — цитирует Санчеса Marca.

До перерыва в чемпионате Испании, вызванного пандемией коронавируса, было сыграно 27 туров. Лидирует в турнирной таблице «Барселона», в активе которой 58 очков.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 340 тыс. человек, 2,1 млн выздоровели. Общее число заболевших превысило 5,3 млн.