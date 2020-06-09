СМИ: поединок за титул UFC между Нурмагомедовым и Гейджи запланирован на 19 сентября

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) планирует провести поединок между чемпионом организации в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гейджи 19 сентября. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает бразильский телеканал Globo.

Титульный бой планируется провести на турнире UFC 253. Ранее глава организации Дэйна Уайт заявлял о возможности проведения поединка в сентябре. Место проведения турнира пока не определено.

Изначально бой планировалось провести в июле.

Гейджи владеет титулом временного чемпиона UFC в легком весе. В мае он техническим нокаутом победил американца Тони Фергюсона. Всего на счету 31-летнего спортсмена 22 победы и два поражения. В активе Нурмагомедова, которому тоже 31 год, 28 боев в смешанных единоборствах, во всех из которых он победил.