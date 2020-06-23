Один из богатейших спортсменов мира заразился коронавирусом

БАКУ /Trend Life/ - Первая ракетка мира, организатор серии турниров на Балканах - Adria Tour, сербский теннисист Новак Джокович заразился коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в заявлении на сайте спортсмена, сообщает Trend Life. Результат теста его супруги Елены также оказался положительным, а у детей - отрицательный.

"Мы организовали турнир во время, когда вирус пошёл на спад. Мы верили, что есть условия для того, чтобы организовать турнир. К сожалению, вирус не ушёл, и это новая реальность, с которой нам еще предстоит справляться и учиться жить. Надеюсь, со временем мы сможем жить, как раньше. Надеюсь, это не осложнит чью-либо ситуацию со здоровьем и все окажутся в порядке. Я отправляюсь на самоизоляцию на 14 дней. Через пять дней я ещё раз пройду тест", - отметил спорстмен.

Новак Джокович (род. 22 мая 1987 года в Белграде) - сербский профессиональный теннисист, один из лучших игроков в истории, первая ракетка мира в одиночном разряде, победитель 17 турниров Большого шлема в одиночном разряде, обладатель «карьерного» Большого шлема в одиночном разряде. Первый игрок в истории Мирового тура ATP, выигравший в одиночном разряде не только все четыре турнира Большого шлема, но и все девять турниров АТР серии Мастерс. Победитель 80 турниров АТР (из них 79 в одиночном разряде). По состоянию на 16 апреля 2020 года занимает первое место в истории тенниса по сумме заработанных призовых - более 143 млн долларов США.