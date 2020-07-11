Первая в истории премия ISU Skating Awards пройдет в субботу в онлайн-формате

Первая в истории церемония награждения лауреатов премии по фигурному катанию Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards пройдет в субботу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Изначально мероприятие планировалось провести вместо традиционного гала-вечера на чемпионате мира 2020 года в канадском Монреале, однако турнир был отменен из-за пандемии коронавируса, поэтому организаторы решили выбрать формат онлайн-трансляции.

Дебют ISU Skating Awards должен был стать мероприятием масштаба премии "Оскар". В отличие от традиционного гала-вечера, фигурный "Оскар", как его назвали болельщики, организаторы планировали сделать автономным событием в рамках главного турнира сезона. Журналистам даже приходилось получать на него отдельную аккредитацию. Однако пандемия сделала такой формат неактуальным на длительный срок, его заменит трансляция, которая начнется в 18:00 (GMT+4).

Победителей объявят в семи номинациях, представители России присутствуют в четырех из них. Изначальный перечень формировался специальной комиссией на основании результатов в сезоне-2019/20. Дальше проходило голосование, в котором участвовали болельщики, члены ISU и представители СМИ. Результаты в каждой из этих категорий составили одну треть от итогового голоса.

После всех этапов были отобраны кандидаты в шорт-лист. Победителей в каждой номинации определяла отдельная коллегия жюри. Она состоит из шести бывших фигуристов.