Месси не покинет футбольный клуб "Барселона"

Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси продолжит карьеру в клубе. Об этом сообщает газета Mundo Deportivo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее журналист издания Esporte Interactivo Марсело Бехлер сообщил, что Месси выразил желание покинуть "Барселону".

По информации источника, 33-летний аргентинец не говорил клубу о намерении покинуть команду.

В пятницу "Барселона" со счетом 2:8 проиграла германской "Баварии" в полуфинале Лиги чемпионов. В испанском первенстве клуб занял второе место, уступив победившему "Реалу" пять очков. Месси стал лучшим бомбардиром испанского чемпионата, забив 25 голов, также он отдал 21 результативную передачу.

Месси 33 года, он является воспитанником "Барселоны", за основную команду которой дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Аргентинец шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - премии лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.