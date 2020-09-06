Гасли впервые в карьере выиграл Гран-при "Формулы-1"

Француз Пьер Гасли из команды Alpha Tauri стал победителем Гран-при Италии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Это его первый триумф за карьеру в "Королевских гонках".

Второе место занял испанец Карлос Сайнс (McLaren), третье – канадец Лэнс Стролл (Racing Point).

Лидер личного зачета и действующий чемпион "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон занял седьмое место.