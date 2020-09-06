Гасли впервые в карьере выиграл Гран-при "Формулы-1"
Француз Пьер Гасли из команды Alpha Tauri стал победителем Гран-при Италии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Это его первый триумф за карьеру в "Королевских гонках".
Второе место занял испанец Карлос Сайнс (McLaren), третье – канадец Лэнс Стролл (Racing Point).
Лидер личного зачета и действующий чемпион "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон занял седьмое место.
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