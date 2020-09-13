Нурмагомедов назвал условие для завершения карьеры
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов назвал условие для завершения карьеры. Его слова приводит Sport24, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
«Пока здоровье позволяет, пока я только крепче становлюсь, определенного ответа по поводу завершения карьеры нет», — отметил 31-летний Нурмагомедов. При этом россиянин подчеркнул, что невозможно постоянно выходить на пик формы. «Как только пойму, что начинаю сдавать, то уйду из спорта», — добавил Нурмагомедов.
Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В его активе 28 побед в 28 поединках. На турнире UFC 254 в октябре ему снова предстоит защищать пояс чемпиона организации в легком весе. Соперником Нурмагомедова станет американец Джастин Гэтжи.
В окружении Нурмагомедова не раз заявляли, что боец планирует уйти из спорта, добившись серии из 30 побед. В частности, такого мнения придерживался отец и тренер Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедова. Специалист умер 4 июля от осложнений, возникших на фоне коронавирусной инфекции.