"Челси" стартовал в чемпионате Англии с победы над "Брайтоном"

"Челси" в гостях переиграл "Брайтон" со счетом 3:1 в матче перового тура чемпионата Англии по футболу. Встреча на стадионе "Фалмер" прошла без зрителей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей забитыми мячами отметились Жоржиньо (23-я минута, с пенальти), Рис Джеймс (56) и Курт Зума (66), у проигравших отличился Леандро Троссард (54). В стартовом составе "Челси" с первых минут появились немецкие новички команды Тимо Вернер и Кай Хаверц.

"Челси" стал третьим клубом, набравшим 2 000 очков в розыгрышах Английской премьер-лиги (с 1992 года). Больше набрали только "Манчестер Юнайтед" (2 234) и "Арсенал" (2 014).

Подопечные Фрэнка Лэмпарда во втором туре 20 сентября примут "Ливерпуль", "Брайтон" в этот же день в гостях сыграет с "Ньюкаслом".

В другом матче игрового дня "Вулверхэмптон" на выезде оказался сильнее "Шеффилд Юнайтед" (2:0).