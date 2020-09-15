"Барселона" до конца недели объявит о трансфере футболиста "Лиона" Депая

Нападающий французского "Лиона" и сборной Нидерландов по футболу Мемфис Депай до конца недели станет игроком испанской "Барселоны". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает издание De Telegraaf.

По информации источника, сумма трансфера составит €25 млн. Еще €5 млн "Лион" получит в качестве бонуса. В услугах 26-летнего форварда заинтересован главный тренер "Барселоны" Рональд Куман, который ранее тренировал сборную Нидерландов.

Депай выступает за "Лион" с 2017 года, его текущий контракт завершится летом 2021 года. В составе команды он провел 140 матчей и забил 57 мячей, отдав 43 результативные передачи. Депай также выступал за голландский ПСВ и английский "Манчестер Юнайтед".

В составе сборной Нидерландов нападающий провел 51 матч, забив 19 голов. В 2014 году вместе с национальной командой он занял третье место на чемпионате мира, а в 2019 году стал серебряным призером Лиги наций.