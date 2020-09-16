Колумбиец Лопес выиграл 17-й этап "Тур де Франс"

Колумбиец Мигель Анхель Лопес из команды Astana стал победителем 17-го этапа шоссейной веломногодневки "Тур де Франс". Он преодолел дистанцию 170 км за 4 часа 49 минут 9 секунд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

26-летний Лопес впервые стал победителем этапа "Тур де Франс". Вторым финишировал словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma, проигравший победителю 15 секунд, третьим стал его соотечественник Тадей Погачар из UAE Team Emirates (+0.30).

Лидерство в общем зачете сохранил Роглич (74:56.04), вторым идет Погачар (+0.57), третье место занимает Лопес (+1.26). Сиваков располагается на 88-й строчке (+3:37.42).

18-й этап пройдет 17 сентября по горной местности и составит 175 км.

"Тур де Франс" проходит в 107-й раз, в этом году маршрут проложен только по территории Франции. Многодневка должна была начаться 27 июня, но старт перенесли из-за пандемии. Гранд-тур включает в себя 21 этап общей протяженностью 3 470 км, финиш должен состояться 20 сентября в Париже на Елисейских Полях. В прошлом году победителем стал колумбийский велогонщик команды Ineos Эган Берналь.