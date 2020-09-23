В Эстонии футболиста заменили через 13 секунд после начала матча

В Эстонии главный тренер "Нымме Калью" привлек к себе внимание европейских журналистов, заменив игрока через 13 секунд после стартового свистка, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Как сообщает Guardian, любопытный момент произошел на матче таллинского клуба против "Левадии".

Оказалось, что замена игрока связана с регламентом чемпионата Эстонии: каждый клуб обязан выпускать в стартовом составе как минимум двух своих воспитанников. 16-летний Лаури Сууп оказался одним из них.