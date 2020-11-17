Полковник и чемпион мира по каратэ Физули Мусаев исполнил рок-композицию в честь героев Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Двукратный чемпион мира по каратэ, первый вице-президент Федерации таэквондо Азербайджана, директор Спортивно-оздоровительного центра МЧС Азербайджана, полковник Физули Мусаев посвятил композицию "Qəhrəman əsgər" (Героический солдат) в честь воинов Азербайджана, сообщает Trend Life. Автором слов и музыки, а также исполнителем выступил сам Физули Мусаев. Композиция написана в смеси жанра рока и компонентов мугама. В проекте также принял участие всемирно известный исполнитель мугама, обладатель премии ЮНЕСКО, член Международной ассамблеи редких голосов, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", народный артист Азербайджана Алим Гасымов.

"В эти дни мы празднуем блестящую победу Азербайджана над военно-политическим режимом Армении, приведшую нас после 30-летней оккупации к освобождению наших территорий. Это самое знаменательное событие, которое золотыми буквами будет вписано в нашу историю. Это счастье, дарованное всем азербайджанцам мира нашими отважными и героическими воинами, сильной армией во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Благодаря его воле, решительности, высокому духу, дальнозоркости, тонкой дипломатии, грамотной стратегии и тактики, успехам в политической сфере на международной арене, а главное – безмерного патриотизма и любви к Родине, мы гордимся достижениями страны. За 44 дня были разгромлены, укрепленные по принципу глубокоэшелонирования, фортификационные сооружения врага, уничтожена почти вся его военная техника, большое количество личного состава. Этого удалось добиться посредством самых современных видов вооружений, а главное - отвагой солдат и офицеров, единством всех граждан страны, независимо от национальности и вероисповедания. Все мы - одна семья! Да здравстует наш народ, наша армия, наш Верховный главнокомандующий! Карабах – наш, Карабах – это Азербайджан!", - отметил Физули Мусаев.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)