"Карабах" провел очередной матч в групповом этапе Лиги Европы
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" провел очередной матч в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Как сообщает Trend, в матче четвертого тура группового этапа "Карабах" сыграл с турецким "Сивасспором". Матч закончился со счетом 2:3 в пользу турецкого клуба.
В составе победивших голами отличились А.Коне (40-я и 79-я минуты), и О.Кайоде (58-я минута), в составе проигравших голы забили А.Зубир (8-я минута) и У.Матич (51-я минута).
Отметим, что за четыре тура группового этапа Лиги Европы УЕФА "Карабах" не смог заработать очки и расположился на последнем месте в группе.
Лента новостей
Euronews показал сюжет об освобожденном от армянской оккупации Агдамском районе Азербайджана (ВИДЕО)
Дети с ограниченными возможностями здоровья будут учиться в одних классах со своими сверстниками - депутат
Информация о том, что в Азербайджане закончились тесты для выявления коронавируса, не соответствует действительности - TƏBİB
Азербайджанские гимнастки Нармин Байрамова и Алина Гезалова прошли в финал 36-го чемпионата Европы в Киеве
Резолюция Сената Франции о признании вымышленной «Нагорно-карабахской республики» должна быть отменена – глава НПО
Об экологическом терроре, совершенном армянскими вандалами на азербайджанской земле – обращение в ЮНЕСКО
Студенту, призванному на военную службу в Азербайджане в рамках мобилизации, академический отпуск будет предоставлен до увольнения
Армяне совершили геноцид в отношении не только народа, но и религиозных памятников Азербайджана - депутат
Смотрите на руины Кельбаджара - обиженного, угнетенного и уставшего от армянской агрессии и вандализма (ВИДЕО)
Австрия заявила о поддержке Узбекистана в вопросах наращивания торгово-экономического сотрудничества с ЕС
Общее образование в Азербайджане будет охватывать дошкольное, начальное, общее среднее и полное среднее образование
Избраны новые члены и председатель Общественного совета Агентства по развитию МСБ Азербайджана (ФОТО)
Азербайджан и Венгрия обсудили возможности привлечения инвесторов на освобожденные от оккупации территории