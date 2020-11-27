"Карабах" провел очередной матч в групповом этапе Лиги Европы

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" провел очередной матч в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Trend, в матче четвертого тура группового этапа "Карабах" сыграл с турецким "Сивасспором". Матч закончился со счетом 2:3 в пользу турецкого клуба.

В составе победивших голами отличились А.Коне (40-я и 79-я минуты), и О.Кайоде (58-я минута), в составе проигравших голы забили А.Зубир (8-я минута) и У.Матич (51-я минута).

Отметим, что за четыре тура группового этапа Лиги Европы УЕФА "Карабах" не смог заработать очки и расположился на последнем месте в группе.