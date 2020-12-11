Определились все участники плей-офф Лиги Европы

Стали известны все участники 1/16 финала плей-офф Лиги Европы по футболу. Матчи заключительного, шестого тура группового этапа завершились в ночь на пятницу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В плей-офф сыграют две лучшие команды от каждой из 12 групп и восемь команд, ставших третьими в своих квартетах на групповом этапе Лиги чемпионов.

Из группы А Лиги Европы в 1/16 финала вышли "Рома" (Италия) и "Янг Бойз" (Швейцария), из группы В - "Арсенал" (Англия), "Мольде" (Норвегия), из группы С - "Байер" (Германия), "Славия" (Чехия), из группы D - "Рейнджерс" (Шотландия), "Бенфика" (Португалия), из группы Е - ПСВ (Нидерланды), "Гранада" (Испания), из группы F - "Наполи" (Италия), "Реал Сосьедад" (Испания).

В группе G выход в плей-офф оформили "Лестер" (Англия), "Брага" (Португалия), в группе Н - "Милан" (Италия), "Лилль" (Франция), в группе I - "Вильярреал" (Испания), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль), в группе J - "Тоттенхэм" (Англия), "Антверпен" (Бельгия), в группе K - "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Вольфсберг" (Австрия), в группе L - "Хоффенхайм" (Германия), "Црвена Звезда" (Сербия).

Единственной российской командой, прошедшей в плей-офф Лиги Европы, стал "Краснодар", занявший третье место в своем квартете в Лиге чемпионов. Также из главного еврокубкового турнира в плей-офф Лиги Европы вышли "Аякс" (Нидерланды), "Брюгге" (Бельгия), "Динамо" (Киев, Украина), "Зальцбург" (Австрия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Олимпиакос" (Греция) и "Шахтер" (Украина).

Жеребьевка группового этапа пройдет 14 декабря.