"Аталанта" признана лучшей командой 2020 года в Италии по версии La Gazzetta dello Sport

Футбольный клуб "Аталанта" стал лучшей командой Италии в 2020 году по версии издания La Gazzetta dello Sport. Голосование проходило на официальном сайте издания, пеердает Trend со ссылкой на ТАСС.

В 2020 году "Аталанта" провела 41 матч во всех турнирах, одержала 24 победы, девять раз сыграла вничью и потерпела восемь поражений. По итогам сезона-2019/20 команда заняла третье место в таблице чемпионата Италии и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступила будущему финалисту турнира - французскому ПСЖ (1:2). В нынешнем сезона "Аталанта" идет на седьмом месте национального чемпионата после десяти матчей. Также команда Джан Пьеро Гасперини вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет против мадридского "Реала".

За "Аталанту" выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. В составе итальянской команды 25-летний игрок провел четыре матча и забил два гола.