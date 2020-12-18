"Карабах" получил техническое поражение за пропуск матча Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присудил техническое поражение азербайджанскому "Карабаху" за пропуск матча Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Карабах" не смог прибыть на заключительный, шестой матч группового этапа турнира против испанского "Вильярреала" 10 декабря, в связи с чем азербайджанскому клубу было засчитано поражение со счетом 0:3. Причиной пропуска встречи стал ряд заражений коронавирусом в составе "Карабаха".

Тем самым, "Вильярреал" благодаря победе набрал 16 очков в таблице группы I. До решения УЕФА команда также была на первой строчке в группе с 13 очками в активе и вышла в плей-офф турнира. "Карабах" с одним очком завершил участие на последней строчке таблицы. В 1/16 финала испанский клуб встретится с австрийским "Зальцбургом".