МОК планирует провести вакцинацию всех спортсменов-участников ОИ в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) намерен провести вакцинацию от коронавируса среди всех спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде в Токио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Данная идея прорабатывается МОК совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ранее сообщалось, что вакцинация будет носить добровольный характер.

В пятницу британская газета Times со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщила, что внутри руководства страны в частном порядке пришли к выводу, что Игры в Токио необходимо отменить из-за пандемии коронавируса. Позже власти Японии опровергли эту информацию.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.