Стали известны все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Определены все участники 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Последние четвертьфиналисты турнира стали известны в среду. Английский "Челси" по сумме двух матчей обыграл испанский "Атлетико" (1:0, 2:0), а германская "Бавария" оказалась сильнее итальянского "Лацио" (4:1, 2:1).
Ранее в 1/4 финала вышли английские "Ливерпуль", "Манчестер Сити", португальский "Порту", французский ПСЖ, испанский "Реал" и германская "Боруссия" из Дортмунда.
Четвертьфинальные пары определятся в результате жеребьевки, которая состоится 19 марта. Первые матчи состоятся 6-7 апреля, ответные - 13-14 апреля.
Финал пройдет 29 мая в Стамбуле. Действующим чемпионом является "Бавария".
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