Чемпионат Испании по футболу: "Вальядолид" сыграл вничью с "Севильей"
"Вальядолид" сыграл вничью с "Севильей" со счетом 1:1 в домашнем матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
Счет на 44-й минуте открыл нападающий хозяев Фабиан Орельяна, реализовав пенальти. На четвертой добавленной ко второму тайму минуте отличился вратарь "Севильи" Яссин Буну.
В турнирной таблице "Севилья" занимает четвертое место, набрав 55 очков. "Вальядолид" с 27 очками идет 16-м.
В следующем туре "Севилья" 4 апреля примет лидирующий в чемпионате "Атлетико", а "Вальядолид" 5 апреля в гостях встретится с "Барселоной".
Результаты других матчей игрового дня:
"Атлетик" - "Эйбар" - 1:1;
"Сельта" - "Реал" - 1:3;
"Уэска" - "Осасуна" - 0:0.
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