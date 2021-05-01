Валттери Боттас выиграл квалификацию на этапе "Формулы-1" в Португалии
В субботних квалификационных заездах Гран-при Португалии третьего этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" финский пилот Mercedes Валттери Боттас показал лучшее время, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Боттас проехал самый быстрый круг за 1 минуту 18,348 секунд. Его напарник британец Льюис Хэмилтон стал вторым, голландец Макс Ферстаппен из Red Bull - третьим.
Соревнования проходят на автодроме "Алгарве" в Портимане. Гонка стартует в 17:00 в воскресенье.
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