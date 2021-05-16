Коби Брайант включен в Зал славы баскетбола

Спорт 16 мая 2021 05:18 (UTC+04:00)
Коби Брайант включен в Зал славы баскетбола

Бывший игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант посмертно введен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита. Официальная церемония состоялась в Анкасвилле (штат Коннектикут, США), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Помимо Брайанта в Зал славы включены чемпионы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тим Данкан и Кевин Гарнетт, чемпионка женской НБА, олимпийская чемпионка Тамика Кэтчингс, тренеры Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон, менеджер Патрик Бауман.

Имена включенных в Зал славы были объявлены в апреле 2020 года. Церемония должна была состояться в августе, но ее перенесли из-за пандемии.

26 января 2020 года частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", за который провел 20 сезонов. В 2008 году был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА. В составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33 643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.

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