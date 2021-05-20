"Ювентус" обыграл "Аталанту" и стал обладателем Кубка Италии

Футболисты "Ювентуса" со счетом 2:1 обыграли "Аталанту" в финале Кубка Италии. Встреча прошла на домашней арене "Сассуоло", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей мячи забили Деян Кулусевски (31-я минута) и Федерико Кьеза (73). У проигравших отличился Руслан Малиновский (41). Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на поле на 83-й минуте, заменив Робина Госенса, и не сумел отметиться результативными действиями.

"Ювентус" одержал победу в Кубке Италии в 14-й раз.