"Ювентус" обыграл "Аталанту" и стал обладателем Кубка Италии
Футболисты "Ювентуса" со счетом 2:1 обыграли "Аталанту" в финале Кубка Италии. Встреча прошла на домашней арене "Сассуоло", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В составе победителей мячи забили Деян Кулусевски (31-я минута) и Федерико Кьеза (73). У проигравших отличился Руслан Малиновский (41). Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на поле на 83-й минуте, заменив Робина Госенса, и не сумел отметиться результативными действиями.
"Ювентус" одержал победу в Кубке Италии в 14-й раз.
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