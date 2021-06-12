Первая игра Евро-2020 в Баку завершилась вничью

БАКУ /Trend/ - На Бакинском олимпийском стадионе прошел матч группы А чемпионата Европы между Уэльсом и Швейцарией.

Как сообщает Trend, встречу судил французский арбитр Клеман Тюрпен.

Матч завершился со счетом 1:1.

На матч было продано более 16 тысяч билетов. Это первый в столице Азербайджана матч Чемпионата Европы в этом году.

Отметим, что согласно календарю, Бакинский олимпийский стадион следующими примет матчи Турция - Уэльс и Турция - Швейцария, а также один матч 1/4 финала.