"Барселона" объявила о переходе футболиста Депая
Нидерландский футболист Мемфис Депай подпишет контракт с испанской "Барселоной". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение с нападающим будет рассчитано до конца сезона-2022/23.
Депай перейдет в "Барселону" в качестве свободного агента. Контракт футболиста с французским "Лионом" истекает 30 июня 2021 года.
Депаю 27 лет. Он провел 37 матчей в завершившемся чемпионате Франции, в которых забил 20 мячей, а также отдал 12 голевых передач. В составе национальной сборной футболист провел 66 матчей и забил 27 мячей.
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