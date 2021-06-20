Ферстаппен на предпоследнем круге обошел Хэмилтона и выиграл Гран-при Франции
Нидерландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull стал победителем Гран-при Франции, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".Передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
На предпоследнем, 52-м круге гонки он обошел лидировавшего в ней британца Льюиса Хэмилтона из Mercedes. Хэмилтон в итоге финишировал вторым.
Третьим стал мексиканец Серхио Перес из Red Bull.
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