Женская сборная Китая установила мировой рекорд по академической гребле в парных четверках
Женская сборная Китая установила рекорд мира и завоевала золотые медали Олимпийских игр в Токио по академической гребле в парных четверках, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Победительницы преодолели дистанцию в 2 км за 6 минут 5,13 секунды. Второе место заняла команда Польши (+6,23), третьими стали представительницы Австралии (+6,95).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
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