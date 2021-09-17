"Лестер" сыграл вничью с "Наполи" в матче группового этапа Лиги Европы

Английский "Лестер" дома сыграл вничью с итальянским "Наполи" со счетом 2:2 в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги Европы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе "Лестера" забитыми мячами отметились Айосе Перес (9-я минута) и Харви Барнс (64). У "Наполи" отличился Виктор Осимхен (69, 87).

Команды выступают в группе С, где также играют московский "Спартак" и польская "Легия". В среду красно-белые на своем поле потерпели поражение со счетом 0:1. Во втором туре "Лестер" на выезде сыграет с "Легией", а "Спартак" - с "Наполи". Обе встречи пройдут 30 сентября.

В группе А французский Лион обыграл шотландский "Рейнджерс" (2:0), а датский "Брондбю" сыграл вничью с чешской "Спартой" (0:0). В матчах группы D греческий "Олимпиакос" обыграл бельгийский "Антверпен" (2:1), а турецкий "Фенербахче" сыграл вничью с германским "Айнтрахтом" (1:1). В группе F сербская "Црвена Звезда" обыграла португальскую "Брагу" (2:1), а датский "Мидтьюлланн" сыграл вничью с болгарским "Лудогорцем" (1:1).

В квартете G испанский "Бетис" со счетом 4:3 обыграл шотландский "Селтик", а германский "Байер" одержал победу над венгерским "Ференцварошем" (2:1). В группе Н английский "Вест Хэм" оказался сильнее загребского "Динамо" (2:0), а бельгийский "Генк" - австрийского "Рапида" (1:0).

Групповой этап Лиги Европы завершится 9 декабря. В плей-офф турнира выйдут две лучшие команды из группы. Клуб, занявший третье место, отправится в плей-офф Лиги конференций. Финал Лиги Европы пройдет 18 мая в Севилье.